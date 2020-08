Pagliari: “Inter, con Conte prendi tutto il pacchetto. Ricordo un’intervista davvero pesante”

L’agente Silvio Pagliari ha parlato a TMW Radio. Spazio anche l’argomento relativo al futuro di Antonio Conte, che verrà definito dopo l’Europa League: “Quando prendi un allenatore come lui prendi tutto il pacchetto, sai che ogni tanto fa delle interviste un po’ fuori dalle righe, anche se me ne ricordo solo una quest’anno davvero pesante, ma Marotta è un dirigente troppo esperto ed è lui il collante fra il mister e il presidente Zhang. La coppia Conte-Marotta ha permesso all’Inter di rosicchiare quei 15-20 punti che negli ultimi anni dividevano l’Inter dalla Juventus. Secondo me si è dato troppo poco peso alla sua uscita dalla Juventus”.