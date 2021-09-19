VIDEO / Inter, Handanovic: "L'attacco del Real? Appena toccano palla fanno gol"

Intervistato da il Giornale, Gianluca Pagliuca ha parlato anche del momento che sta attraversando Samir Handanovic. Negli ultimi tempi il portiere nerazzurro è stato spesso criticato per alcuni errori evitabili: "Ho letto ma non condivido, credo che l'unico errore di questo campionato sia stato col Verona".

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"Il gol subito dal Real mi sembrava imparabile, con la Samp lo ha ingannato una deviazione. Non è più reattivo come qualche stagione fa, ma è fisiologico visto che ha 37 anni. Penso però che tra non molto l'Inter dovrà trovare un nuovo portiere".

(Il Giornale)