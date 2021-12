Pagliuca: “Handanovic ora para da 8. Inter ancora da scudetto. Inzaghi…”

Le parole dell'ex portiere nerazzurro: "Simone è arrivato ad Appiano Gentile in punta di piedi e non ha fatto una piega quando si è trovato Dzeko al posto del ciclone Lukaku"

Intervenuto ai microfoni di Libero, Gianluca Pagliuca , ex portiere dell'Inter, ha parlato così dell'ottimo momento dei nerazzurri .

«Non tanto. La rosa della squadra, pur senza Lukaku e Hakimi, è da scudetto. Giocano da campioni, onorano il triangolino sulla maglia e nelle ultime ultime partite hanno messo in mostra di essere in grande fiducia. Brozovic e Perisic non hanno mai giocato così».