Pagliuca: “L’Inter deve rimanere aggrappata al sogno. Sarà importante la fase difensiva”

"Quella Coppa Uefa è stata una cavalcata impressionante. Restammo aggrappati a quel trofeo, se penso che passammo col Lione dopo aver perso in casa... E poi eliminammo lo Strasburgo dopo aver perso 2-0 fuori casa, poi lo Schalke ai supplementari. E ancora, la rimonta con lo Spartak in semifinale. La volevamo a tutti i costi quella coppa... paradossalmente la partita più semplice fu la finale con la Lazio. Un trionfo. L'immagine di me con la coppa in mano la porto nel cuore: è stato il mio unico trofeo con l'Inter".