Pagliuca: “Inter, c’è tanto di Sommer. Donnarumma denigrato, Maignan protetto dalla stampa”

Le parole dell'ex portiere: "Sommer? È il portiere che sta facendo meglio e i soli 7 gol subiti in 14 giornate lo provano"

Intervenuto ai microfoni di Libero, Gianluca Pagliuca, ex portiere dell'Inter, ha parlato così degli estremi difensori in circolazione, partendo da Yann Sommer: «È il portiere che sta facendo meglio e i soli 7 gol subiti in 14 giornate lo provano. C’è parecchio di Sommer nel cammino dell’Inter».