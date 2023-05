Pagliuca: “Inter favorita, ma non mi fido di questo Milan bastonato. Onana? Non credevo…”

"L'Inter parte favorita dal 2-0 dell'andata, ma non mi fido di questo Milan bastonato. Sono convinto che l'Inter abbia ottime possibilità, spero vada in finale. Però bisogna stare attenti a questo Milan ferito, che domani sicuramente venderà cara la pelle". Così Gianluca Pagliuca, ex portiere dell'Inter, della Sampdoria e della Nazionale, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sull'Euroderby di domani.