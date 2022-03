Pagliuca: “Inter, hai il dovere di crederci. Ad Anfield per fare la partita”

Le parole dell'ex portiere nerazzurro a proposito della gara che attende stasera la squadra di Simone Inzaghi

Nel corso dell'intervista concessa a Fcinter1908.it, l'ex nerazzurro Gianluca Pagliuca ha parlato anche di Liverpool-Inter di stasera. Queste le sue considerazioni: "La vittoria con la Salernitana ha rimesso a posto un po' di cose. Sono convinto che l'Inter andrà lì a far la partita, senza lasciarsi influenzare da altro. Hanno il diritto, ma anche il dovere, di crederci. Inevitabile che, se il risultato dovesse compromettersi ulteriormente, Inzaghi farebbe bene a fare scelte più conservative, ma questo è un discorso da fare eventualmente a gara in corso. L'Inter deve andare lì per giocarsela. E' un peccato che si parta dal 2-0 per loro, per me è un punteggio troppo pesante rispetto a quanto ha detto il campo".