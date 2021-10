Pagliuca: “Inter, pochi portieri più affidabili di Handanovic. I tifosi lo criticano perché…”

Le dichiarazioni in collegamento con Sky Sport dell'ex portiere dell'Inter Gianluca Pagliuca sul capitano nerazzurro Handanovic

Gianluca Pagliuca , ex portiere dell' Inter , ha parlato in collegamento su Sky Sport di Samir Handanovic e dalle critiche ricevute nell'ultimo periodo dall'estremo difensore sloveno e capitano nerazzurro:

"Nei primi anni all'Inter, Handanovic ha fatto campionati strepitosi. Probabilmente, per il fattore legato all'età, non è più l'Handanovic dei primi tempi. Ha fatto qualche errore in più. I tifosi erano abituati all'Handanovic di 7/8 anni fa e quindi lo criticano. Però dobbiamo essere sinceri: ha fatto qualche errore ma ha anche salvato tante partite. Quest'anno ha fatto delle prestazioni molto molto positive. Non è più continuo come prima, è vero. Ma oggi ce ne sono molto pochi di portieri più affidabili di Handanovic".