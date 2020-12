Pagliuca: “Col Bologna pensavo che l’Inter fosse più stanca. La talpa? Hodgson e Simoni…”

Intervistato dal Corriere di Bologna, Gianluca Pagliuca torna su Inter-Bologna, gara vinta dai nerazzurri per 3-1. “Pensavo che l’Inter fosse più stanca e invece ha fatto una buona gara, sta entrando in forma. Speravo in un risultato diverso per il Bologna ma è normale andare in difficoltà contro avversari così forti“, esordisce l’ex portiere.

Tomiyasu invece sbanda contro i grandi centravanti.

«Subito ho pensato che Lukaku avesse fatto fallo, poi ho visto che Tomiyasu è finito a terra cercando di agganciarsi all’avversario. Quando hai di fronte attaccanti così è dura. L’anno scorso ha fornito sempre ottime prestazioni e adesso va a fasi alterne: fa parte di un processo di maturazione».

Cosa pensa della polemica sulla talpa?

«Mi ha fatto morire dal ridere. In 21 anni di carriera ho sempre visto allenatori lamentarsi per la fuga di notizie: Mazzone qui, Hodgson e Simoni all’Inter. Sinisa ha voluto caricare l’ambiente per mettere pepe alla squadra. Infastidisce vedere la formazione sul giornale ma ognuno fa il suo lavoro».

(Corriere di Bologna)