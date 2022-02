Pagliuca: “Handanovic? Nessuna colpa, non serve per forza una capro espiatorio”

L'ex portiere dell'Inter Gianluca Pagliuca ha parlato della gara di ieri col Liverpool e della prestazione di Handanovic in Champions

Andrea Della Sala

Intervistato da Notizie.com, l'ex portiere dell'Inter Gianluca Pagliuca ha parlato della gara di ieri col Liverpool e della prestazione di Handanovic in Champions:

“Per me Handanovic non ha responsabilità, se poi vogliamo tirare per forza la croce addosso a qualcuno è un altro discorso. “Sul primo gol Firmino l’ha messa all’angolino e l’errore nel caso è stato di Bastoni che si è fatto anticipare. E sul secondo il portiere era coperto, uno ha fatto il velo e la palla è passata in mezzo alle gambe a un altro… Per me è esente da colpe, non sono d’accordo sul fatto di individuarlo come capro espiatorio. In altre partite magari ha commesso qualche errore, ma stavolta no“.

“Non è il caso di metterlo in discussione, è ancora validissimo. Adesso magari non para da 10, ma da 7,5/8. Però è sempre un gran portiere e non vedo in questo momento qualcuno all’orizzonte che possa sostituirlo, a meno che tu non vada a prendere Neuer o questo genere di giocatori qui. Anche in Italia non vedo un portiere che possa giocare titolare nell’Inter, a parte quelli che si sono già accasati nelle big“.

Sul ritorno in casa del Liverpool: “Sarà durissima, ci sarà il 10% di possibilità. Ma se la devono andare a giocare. Anche perché l’Inter per i primi 60-70 minuti ha giocato meglio del Liverpool. Poi però è venuta fuori la diversa esperienza in questi contesti degli avversari. Quando giochi contro certe squadre, se hai un’occasione la devi sfruttare".