Pagnoni: “Inter, con la Lazio un altro esame. Conte si nasconde e già si lamenta di…”

Antonio Conte preferisce definire ‘outsider’ Inter e Lazio, lasciando alla Juventus il ruolo di candidata per lo scudetto. “Perché se le due squadre più in forma del momento si devono considerare solamente outsider, chissà cosa dovremmo dire di chi viaggia dal quarto posto in giù” scrive nell’editoriale sulle pagine de’ Il Giornale Elia Pagnoni.

Ma all’Olimpico, questa sera, nessuno si potrà nascondere. “Per l’Inter sarà un altro esame, sarà la partita in cui potrà e dovrà cominciare ad allontanare dalla corsa scudetto una delle due grandi rivali. Perché vincere all’Olimpico significherebbe spaventare veramente la Juve e far capire alla banda di Inzaghi che un posto in zona Champions potrebbe bastare. Ma perdere sarebbe invece un brutto contraccolpo, dopo l’esaltazione del derby e l’incidente di percorso in coppa Italia“.

Intanto Conte già pensa al mercato: “Dopo aver adeguatamente rimpinguato la rosa con gli ultimi arrivi, se la prende già con le future eventuali cessioni dell’Inter. Lamentandosi delle voci su Lautaro e bacchettando la società ‘che si presta alle vicende di mercato e non sta abbottonata come altre’. Ma se qualche volta stesse un po’ abbottonato anche lui?“.