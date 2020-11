Padoin: “Inter e Juve favorite per lo scudetto. Conte? Il solito martello: ha risposto male quando…”

Dopo l’ultima esperienza all’Ascoli, Simone Padoin ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. L’ex calciatore di Juventus, Cagliari e Nazionale – tra le altre – ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato di una lotta scudetto molto accesa in questa stagione e del suo ex allenatore Antonio Conte, ora all’Inter.

Questa Serie A non ha padroni, la Juventus può avere la forza per lottare su più fronti fino in fondo?

“Alla Juve non devi fare ragionamenti: devi provare a vincere tutto. Questo è un campionato particolare. Però per me Juve e Inter restano favorite”.

A proposito di Inter, Conte è uno dei tecnici a cui è legato. Come lo vede quest’anno?

“Quando hanno provato a dirgli che si era un po’ ammorbidito ha risposto male. Quindi credo che sia il solito martello”.