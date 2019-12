Moviola Inter-Genoa, CdS: “Pairetto da 6 ma si dimentica due cartellini non banali”

La designazione di Pairetto aveva fatto discutere ma l’arbitro torinese, nel complesso, ha ben operato in Inter-Genoa, sebbene rimangano due piccole macchie secondo il Corriere dello Sport:

“Alcuni errori, soprattutto, nella gestione disciplinare di una partita di una semplicità disarmante; per l’arbitro Pairetto, comunque, sufficiente nella sua ultima partita dell’anno. Il rigore assegnato per fallo di Agudelo è così chiaro che merita poca riflessione. Ha fischiato appena 23 falli (dato che la dice lunga sul tipo di partita impostata dalle due squadre) con cinque cartellini gialli (uno ogni 4,6 fischi, decisamente alta come media), eppure ne ha dimenticati due non banali. Se il primo è da sottolineare perché molto evidente (braccio di Pinamonti sulla faccia di De Vrij, a Udine è stato ammonito per la seconda volta Pisacane proprio ieri per un episodio identico), il secondo è tecnicamente pesante (non sull’economia della partita, chiaro): Romero (già ammonito un minuto e mezzo prima) ferma con un braccio un passaggio in area di Lukaku per Esposito, era un’azione importante, l’ammonizione è automatica”.

RIGORE SOLARE – Il gol del 3-0 dell’Inter porta la firma di Esposito su calcio di rigore per fallo di Agudelo su Gagliardini. “Netto il rigore assegnato al Genoa: Agudelo abbatte senza prendere il pallone Gagliardini che gli era andato via, lascia qualche perplessità il giallo (a proposito di uniformità tecnica)”, il commento del CorSport che comunque dà un 6 alla prestazione di Pairetto: “Partita comodissima, anche se risparmia il secondo giallo a Romero e un cartellino a Pinamonti. Ma si tratta di dettagli, per il resto indovina i momenti chiave”.