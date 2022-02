Palace-Chelsea, brutta gara di Lukaku. Tuchel: “Non è un problema di sistema di gioco”

Al termine di Crystal Palace-Chelsea, il tecnico ha commentato la prova incolore dell'attaccante belga

Romelu Lukaku non ha brillato contro il Crystal Palace. L'attaccante belga è stato protagonista di una prova da dimenticare con statistiche che parlano chiaro: solo sette palloni toccati in tutta la gara, compreso il calcio d'inizio. Al termine del match, Thomas Tuchel ha commentato la prestazione dell'ex Inter: "No, non è un problema dovuto al sistema di gioco. Per lui non è un cambio di sistema perché è la stessa struttura d'attacco. Ovviamente non è stato coinvolto e oggi non ha potuto fare gol".