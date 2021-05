UFFICIALE – Ex Inter, Palacio lascia il Bologna dopo 4 anni

Rodrigo Palacio lascia il Bologna. E' stato il club rossoblù ad annunciare l'addio dell'ex attaccante dell'Inter dopo quattro stagioni

Rodrigo Palacio lascia il Bologna. E' stato il club rossoblù ad annunciare l'addio dell'ex attaccante dell'Inter dopo quattro stagioni in Emilia. Ecco la nota:

"Dopo 132 presenze e 20 gol distribuiti nelle ultime quattro stagioni, Rodrigo Palacio termina l’avventura in rossoblù. Il Bologna desidera ringraziare Rodrigo per il contributo straordinario offerto al Club dentro e fuori dal campo in questi anni insieme, augurandogli le ulteriori gioie sportive che un professionista del suo calibro merita".