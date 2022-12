Palanca: “Scudetto? L’Inter c’è. Lukaku utile, Lautaro e il match col Napoli…”

"Sono curioso di Wjinaldum perchè non si è visto ancora. Ma negli anni scorsi è stato un calciatore importante. La Roma comunque ha bisogno di innesti di qualità. Lukaku sarà utile per l'Inter e spero possa riprendere Chiesa al cento per cento: è importante per la Juve e per la Nazionale, abbiamo assoluta necessità di questi giovani. Certo, noi i ragazzi non li facciamo giocare e fa rabbia perchè poi al mondiale ci sono giocatori di 17-18 anni che giocano in Nazionale vedi Gavi della Spagna. Non capisco. E poi ne risente la Nazionale".