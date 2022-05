Palazzi (Stage Up): “Scudetto rafforzerebbe popolarità. Titolo Inter dopo rivoluzione rosa”

L'amministratore delegato di Stage Up ha parlato di come influirebbe a livello di marchio la conquista dello scudetto per l'Inter e il Milan

Andrea Della Sala

L'amministratore delegato di Stage Up Giovanni Palazzi ha parlato di come influirebbe a livello di marchio la conquista dello scudetto per l'Inter e il Milan:

«In generale, l’aumento del bacino d’utenza e quindi della brand equity risalta di più all’estero che non a livello domestico. Soprattutto nelle aree del mondo dove la penetrazione del calcio è in crescita, collegare l’immagine della squadra a una vittoria permette di catturare nuove fette di tifosi. Guardando al marchio, poi, il massimo vantaggio ce l’hanno i club che vincono dopo un lungo silenzio: questo genera un’onda di comunicazione molto forte. È l’effetto Formula 1: quando hai una macchina dominante che vince sempre l’audience tende a calare, perché l’appassionato apprezza molto la contendibilità di un titolo. Il Milan è un caso di scuola dal punto di vista dell’accelerazione della reputazione. Parliamo di uno dei club più vincenti al mondo che tornerebbe a conquistare lo scudetto dopo l’epoca d’oro di Berlusconi. Per l’Inter, comunque, ci sarebbe un rafforzamento della popolarità, anche perché il titolo arriverebbe dopo aver rivoluzionato la rosa per esigenze finanziarie»