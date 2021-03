Palazzo (StageUp): “Inter, rinnovamento per arrivare ai tifosi. Logo? Senso d’appartenenza”

Nel giorno della presentazione del nuovo logo dell'Inter, l'amministratore delegato di StageUp Palazzo parla alla Gazzetta dello Sport

Dottor Giovanni Palazzi, cosa significa cambiare il logo per una società di calcio?

"In questo contesto direi che dà il senso di un cambio di direzione. Significa voler puntare al rinnovamento, a un cambio generale. Ed è un messaggio di vitalità per il brand".

"C’è l’idea di una forte semplificazione, che va di pari passo con i tempi. Oggi c’è la necessità di essere presenti in forma compatta su tutte le piattaforme. Questo aiuta ad essere molto più diretti nel modo di comunicare. E la “I” e la “M” porta al senso di appartenenza: "io sono"".

"Si usa un linguaggio per essere accessibili a tutti e quindi anche per arrivare meglio ai tifosi. Un messaggio semplice, come la scelta dei due colori. Design moderno, molto asciutto".