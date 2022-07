Palermo al City Group. Il nuovo ad sarà una vecchia conoscenza dell’Inter

L'80% della società rosanera è stata acquisita dallo stesso proprietario del Manchester di Guardiola. E uno dei consulenti dell'operazione è stato un ex dirigente interista

Il City Group, stessa proprietà del Manchester di Guardiola, ha acquistato il Palermo che è appena riuscito ad ottenere la promozione in Serie B. Gli sceicchi hanno acquisito l'80% della società rosanero, operazione da 13 mln di euro. Lunedì mattina alle 11 è stata fissata una conferenza nella città siciliana.

Saranno presenti Ferran Soriano , Ceo del City, il presidente Dario Mirri e l'avvocato Galassi che fa parte del CdA del club. Ci saranno anche i consulenti che hanno portato a termine l'operazione, Giovanni Gardini e Michele Centenaro. Il primo, ex direttore generale dell'Inter (dal 2016 al 2019), sarà anche l'amministratore delegato della società rosanero.

Il Palermo è l'undicesimo club acquisito dal gruppo proprietario del City che ha comprato anche un club in Giappone e in India. L'obiettivo sembra quello di riportare la squadra siciliana prima possibile in Serie A e ci si aspetta un calciomercato da sogno.