Palladino: “L’Inter ha speso tanto e ha una rosa forte, sarà carica dopo la CL. Sensi…”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Inter, il tecnico del Monza, Raffaele Palladino , ha parlato proprio della compagine nerazzurra che affronterà domani sera a San Siro:

"L'Inter è sempre una squadra temibile. Hanno speso tanto in questo periodo ma possono contare su una rosa molto ampia. Vincere in Champions League ti dà tanti stimoli e saranno belli carichi. Ci aspettiamo un'Inter molto agguerrita. Noi ci ritroviamo spesso a rimontare le partite, è nel nostro DNA. Siamo consapevoli di affrontare una grande squadra in uno stadio importante. E mi piacerebbe che proprio al Meazza riuscissimo a consolidare la salvezza".