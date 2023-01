Palladino: “Possiamo mettere in difficoltà l’Inter. Giocheremo con leggerezza”

-Come ha preparato questa sfida, ha studiato Inter-Napoli?

Ho studiato l'Inter in generale perché è una squadra molto forte, allenata benissimo e con tanti giocatori di qualità e grandi individualità, stanno bene fisicamente, sono in salute e hanno fatto una grande partita. Dobbiamo fare questa gara con entusiasmo e leggerezza , con determinazione dobbiamo metterli in difficoltà abbiamo possibilità di farlo, ho chiesto alla squadra di provare a farlo. Mi interessa la mentalità e la crescita della squadra.