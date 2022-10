Palladino: “Ha ragione Pioli, Milan-Monza partita romantica. Ma non firmo per il pari”

Intervenuto in conferenza stampa prima della sfida contro il Milan, Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato così

Matteo Pifferi

"Ha ragione Pioli, è una partita romantica. So quanto ci tengono Berlusconi e Galliani, non vedono l'ora che arrivi domani. Hanno fatto qualcosa di unico con il Milan che resterà negli annali del calcio. Non stiamo percependo questa atmosfera particolare, ci da grinta e voglia di affrontare bene questa sfida. Sarà bello giocarla in uno stadio tutto pieno"

Questa vigilia, dal punto di vista emotivo, rischia di pesare per le aspettative?

"Non deve essere una zavorra o un peso questa partita. Ai miei calciatori ho detto che dobbiamo goderci questo periodo, deve esserci leggerezza mentale nel fare le cose e giocare a calcio. Queste partite sono belle da affrontare, danno visibilità e possono cambiare la storia di tutti noi. Possono cambiare le carriere gare come queste. Danno morale, voglia di giocarle e tante emozioni. Non dobbiamo mai perdere di vista il nostro obbiettivo: umiltà e determinazione al primo posto"

Firmeresti per un pareggio?

"Per il mio carattere dico di no. A me interessa anche la prestazione oltre al risultato. Ho chiesto ai giocatori di godersi la giornata e le partite poi vanno giocate. Il calcio è imprevedibile, può succedere di tutto."

Fonte: TMW