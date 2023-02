Palladino replica a Thiago Motta: “Nessun svenimento. Sensi? Serve continuità”

«In realtà non lo so, ci siamo salutati a fine partita, abbiamo un ottimo rapporto. Non è successo nulla in panchina, sono solo due panchine vivaci, era tanta la posta in palio e volevamo portare a casa il risultato. Non ho visto gente che sveniva, ma situazioni di gioco che si vengono a creare, poi è l'arbitro che decide il recupero. Non c'è stata nessuna cosa negativa, ecco».