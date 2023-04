Palladino: “La vittoria con l’Inter ha portato tanto entusiasmo e adrenalina”

"La Fiorentina - aggiunge - e' squadra allenata benissimo da Vincenzo Italiano che stimo moltissimo e faccio i complimenti alla società e al mister. Ci aspettiamo una Fiorentina affamata ma vogliamo giocarcela e vincere". Per domani nessun infortunato ma tanti dubbi per Palladino "perche' ci sono tante soluzioni e avere dubbi e' un valore aggiunto".

"Domani - dice il tecnico - sara' una partita bella, mi aspetto una bolgia allo stadio e di vedere la stessa squadra che ho visto a San Siro. Il nostro percorso e' bellissimo e vedo la squadra crescere giorno dopo giorno con l'obiettivo di mettere in difficoltà qualunque avversario". Ma non e' momento di affrontare il tema del rinnovo contrattuale: "A Monza sto bene ma non e' il momento giusto di parlare di contratto, sono concentrato sul campo, per farlo ci saranno tempi e modi".