Pallone d’Oro, Cassano: “Trevisani metti occhiali doppi. Scandalo Cannavaro e non Maldini”

Cassano senza freni. FantAntonio, intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, ha parlato così

"France Football deve dare il Pallone d'Oro 2020 a Lewandowski, è stato il più forte di tutto e tutti. Ha vinto tutto, superando record di Muller. Chapeau a Messi che l'ha detto pubblicamente. Caro Riccardo Trevisani, il giorno che Messi ha vinto, si è permesso di dire che la Copa America non contava. Caro Trevisani, siccome hai gli occhiali, mettili doppi. Sai quanta stima ho di te ma dire quello che hai detto sulla Copa America sei un incompetente. E' un'ingiustizia quello che hai detto, una cosa gravissima. Sicuramente è più complicato giocare in Sudamerica che in Europa, se lo pensi non capisci un cazzo. Tanti giornali hanno scritto 'scandalo', lo scandalo è darlo a Sammer e Cannavaro e non a Maldini. Cannavaro ha fatto solo un mese, Sammer idem. Insieme non fanno la metà di quello che ha fatto Maldini, che è stato al top per 8 anni".