Sono stati svelati i nomi dei 30 candidati al Pallone d'Oro 2025. Nella lista dei migliori calciatori della stagione 2024/25 ce ne sono anche due dell'Inter: si tratta di Lautaro Martinez e di Denzel Dumfries. Il club più rappresentato è il Paris Saint-Germain con ben 9 elementi (Dembele, Donnarumma, Doue, Hakimi, Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabian Ruiz e Vitinha), seguito dal Barcellona con 4 (Lewandowski, Pedri, Raphinha e Yamal), Liverpool e Real Madrid con 3, Bayern Monaco con 2, e infine Arsenal, Bayer Laverkusen, Borussia Dortmund, Chelsea, Manchester City, Napoli e Sporting Lisbona con uno ciascuno.
Pallone d’Oro, la lista dei 30 candidati: presenti anche Lautaro e Dumfries
La lista dei candidati:
Jude Bellingham (Real Madrid)
Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain)
Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)
Desire Doue (Paris Saint-Germain)
Denzel Dumfries (Inter)
Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
Erling Haaland (Manchester City)
Viktor Gyokeres (Sporting Lisbona)
Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)
Harry Kane (Bayern Monaco)
Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)
Robert Lewandowski (Barcellona)
Alexis Mac Allister (Liverpool)
Lautaro Martinez (Inter)
Scott McTominay (Napoli)
Kylian Mbappe (Real Madrid)
Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)
Joao Neves (Paris Saint-Germain)
Pedri (Barcellona)
Cole Palmer (Chelsea)
Michael Olise (Bayern Monaco)
Raphinha (Barcellona)
Declan Rice (Arsenal)
Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain)
Mohamed Salah (Liverpool)
Virgil van Dijk (Liverpool)
Vinicius Jr. (Real Madrid)
Vitinha (Paris Saint-Germain)
Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)
Lamine Yamal (Barcellona)
