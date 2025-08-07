FC Inter 1908
Pallone d’Oro, la lista dei 30 candidati: presenti anche Lautaro e Dumfries

Tra i migliori calciatori della stagione 2024/25 figurano anche l'attaccante argentino e l'esterno olandese
Sono stati svelati i nomi dei 30 candidati al Pallone d'Oro 2025. Nella lista dei migliori calciatori della stagione 2024/25 ce ne sono anche due dell'Inter: si tratta di Lautaro Martinez e di Denzel Dumfries. Il club più rappresentato è il Paris Saint-Germain con ben 9 elementi (Dembele, Donnarumma, Doue, Hakimi, Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabian Ruiz e Vitinha), seguito dal Barcellona con 4 (Lewandowski, Pedri, Raphinha e Yamal), Liverpool e Real Madrid con 3, Bayern Monaco con 2, e infine Arsenal, Bayer Laverkusen, Borussia Dortmund, Chelsea, Manchester City, Napoli e Sporting Lisbona con uno ciascuno.

La lista dei candidati:

Jude Bellingham (Real Madrid)

Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain)

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)

Desire Doue (Paris Saint-Germain)

Denzel Dumfries (Inter)

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

Erling Haaland (Manchester City)

Viktor Gyokeres (Sporting Lisbona)

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

Harry Kane (Bayern Monaco)

Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)

Robert Lewandowski (Barcellona)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Lautaro Martinez (Inter)

Scott McTominay (Napoli)

Kylian Mbappe (Real Madrid)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

Joao Neves (Paris Saint-Germain)

Pedri (Barcellona)

Cole Palmer (Chelsea)

Michael Olise (Bayern Monaco)

Raphinha (Barcellona)

Declan Rice (Arsenal)

Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (Liverpool)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Vinicius Jr. (Real Madrid)

Vitinha (Paris Saint-Germain)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Lamine Yamal (Barcellona)

