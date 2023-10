Ottavo Pallone d’Oro per Messi, il post di Zanetti per congratularsi con lui

«La Coppa di Messi è il sogno di un popolo. Lui e Maradona campioni immensi di epoche diverse». Queste sono le parole che Javier Zanetti, dopo la vittoria dell'Argentina nella Coppa del Mondo, aveva impiegato per parlare della Pulce. Quella vittoria al Mondiale, da capitano, ha portato Lionel a vincere l'ennesimo Pallone d'Oro della sua carriera, l'ottavo. E ieri sera, per l'ennesima volta, tutte le luci di Parigi e dell'Europa del calcio si sono accese su di lui che è diventato una leggenda ancora prima di essere diventato un ex giocatore.