Palmeri: “Ancelotti-Napoli? Ho letto cose strane in quel periodo. Guardiola…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Tancredi Palmeri ha parlato così della semifinale di Champions tra Real Madrid e City

“Guardiola? Qual è la domanda su di lui? Che non esiste un allenatore santone? Bisogna essere giusti. Ha vinto la Champions solo grazie allo squadrone del Barcellona? Sì ma il Barça non ha mai giocato così bene, né prima e né dopo. Lui ha fatto rendere in quella maniera fuoriclasse simili. Non va sottovalutato il fatto che in 12 anni non abbia più vinto la Champions con Bayern Monaco e City, ma è clamoroso come cambia il calcio del paese in cui allena. È un allenatore unico”.