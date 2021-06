Palmeri: “Italia-Belgio, ci penserei due volte prima di tenere in panchina Barella”

Ai microfoni di TMW Radio, Tancredi Palmeri ha fatto il punto sull'Italia in vista della prossima partita di Euro 2020 contro il Belgio

Possibile che Mancini contro il Belgio inserisca un centrocampista in più per Berardi?

"Ormai l'Italia è abituata a giocare con gli esterni larghi d'attacco, tutti sanno cosa fare. Sono talmente provate come situazioni che mi pare strano che Mancini decida di cambiare modulo in un momento del genere. Avrebbe più senso il cambio Chiesa per Berardi. Barella? C'è il sentore che possa cominciare fuori. Non ha giocato al meglio contro l'Austria, ma come tutti i suoi compagni. Ci penserei un attimo a metterlo in panchina Barella".