Tancredi Palmeri, nel suo editoriale per Sportitalia, è tornato sulle frasi di Cardinale a proposito di Steven Zhang, ex proprietario dell'Inter. Frasi che hanno suscitato un vespaio, mentre qualcuno ha addirittura paventato possibili cause legali per la diffusione delle stesse, raccolte all'interno di un panel privato nell'università di Harvard.