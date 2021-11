Palmeri: “Champions? L’Inter è padrona del suo destino come non lo era da anni”

Così il giornalista: "Considerevole sarebbe, qualificarsi già con una giornata d’anticipo, visto che aveva cominciato con una sconfitta e un pareggio"

Nel corso del suo editoriale per TMW, Tancredi Palmeri, giornalista, ha parlato così della gara di stasera che vedrà l'Inter impegnata con lo Shakhtar Donetsk: "L’Inter è padrona come non lo era da anni. Non tanto o non solo del gioco, quello era ovviamente successo con Conte. Ma padrona del proprio destino in Champions, e partendo da una posizione di superiorità: se vince con lo Shakhtar e il Real Madrid non perde a Tiraspol, è già agli Ottavi e va a giocarsi il primo posto al Bernabeu. Considerevole sarebbe, qualificarsi già con una giornata d’anticipo, visto che aveva cominciato con una sconfitta e un pareggio".