Nel suo editoriale per Sportitalia, Tancredi Palmeri ha fatto una panoramica sugli allenatori delle big di Serie A, incluso Chivu. Ecco l'opinione del giornalista sul nuovo tecnico dell'Inter:

"Plus – La ragionevolezza, il contatto umano con i giocatori, il pragmatismo di non sentirsi schiavo del ribellarsi al passato. Chivu è un uomo intelligente che ha capito che non avere continuità con il lavoro di Inzaghi sarebbe un suicidio".