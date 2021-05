Palmeri: “Conte-Real Madrid, c’è qualcosa di concreto. Antonio in attesa, Zhang…”

Nel corso del consueto editoriale per Tuttomercatoweb, Tancredi Palmeri ha aperto all'opzione Real Madrid per il futuro di Conte

"E’ cambiato che Antonio Conte e il Real Madrid non è soltanto una suggestione giornalistica. C’è qualcosa di concreto. Non sarebbe corretto dire che è il favorito né che sia l’opzione più probabile. Ma è diventato una possibilità. Questo lo stato dell’arte: il Real Madrid non ha ancora deciso cosa fare del proprio destino, in molti sensi. Zidane è orientato ad andarsene, anche se poi esce Benzema che dice a L’Equipe che secondo lui rimarrà, e a 48 ore dalla fine del campionato ancora non c’è niente di ufficiale. Il che vuol dire che c’è un orientamento ma che il dado non è ancora tratto. E questo vale anche per Florentino. Che è vero che è quello che decide al Real Madrid, ma lui stesso non è sicuro di che strada intraprendere. E anche se il Real Madrid non è quel ginepraio di voci che è il Barcellona, ci sono tuttavia almeno un paio di correnti all’interno della dirigenza più alta. E nella corrente che vuole l’allontanamento di Zidane, c’è la volontà di andare su Conte.