Palmeri: “Una notte che può girare la storia all’Inter di Conte. Antonio ha ragione perché…”

Nel suo editoriale per TMW, Tancredi Palmeri ha sottolineato l’importanza della partita che questa sera attende l’Inter a San Siro contro il Real Madrid. Una storia che, secondo il giornalista, può decidere anche la storia nerazzurra dell’allenatore:

“E’ una notte senza domani per l’Inter. Semplicemente: se non vince è quasi fuori, mentre il Real Madrid può permettersi un passaggio a vuoto. E poiché da questo gruppo l’Inter deve qualificarsi, su questa notte può girare l’intera stagione e l’intera storia interista di Antonio Conte. Ha anche ragione Conte a protestare su molte critiche esagerate o inopinate. Ma ha ragione come è ovvio pure a raggiungere la conclusione che a poco serve avere ragione se non arrivano i risultati. L’Inter ha un problema di equilibrio, esibito in quasi tutte le partite. Contro il Madrid all’andata perlomeno aveva mostrato carattere“.

(Fonte: TMW)