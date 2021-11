Palmeri: “Ciò che dico non ha controprova, ma secondo me l’Inter di Conte…”

Il pensiero del giornalista sull'Inter della passata stagione

L'argomento del giorno è ovviamente la ricca intervista concessa da Antonio Conte, ex allenatore dell'Inter oggi al Tottenham, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Tancredi Palmeri, giornalista, è voluto tornare sulla squadra costruita dal tecnico leccese, affermando che aveva il potenziale per fare molto di più di quanto fatto l'anno scorso: "Ciò che dico non ha controprova, ma secondo me l’Inter di Conte, Pintus, Lukaku, Hakimi e Eriksen era cresciuta al punto da potersi giocare la finale di Champions", la sua analisi su Twitter.