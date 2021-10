Palmeri: “Donnarumma? Lo beccheranno ad ogni rinvio. Rischiamo figura da niente”

Le considerazioni del giornalista sull'accoglienza del pubblico di San Siro per il portiere della nazionale che in estate ha lasciato il Milan

"Le finale di Nations League sono un grande traguardo, non dobbiamo snobbarle o darle per scontate". Il pensiero di Tancredi Palmeri, inviato di Sportitalia e BeIN Sports, va sull'impegno odierno della Nazionale, che a San Siro affronterà la Spagna in semifinale. Ecco il suo intervento nell'editoriale su TMW Radio: