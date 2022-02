Palmeri: “Dybala ha deciso: no alla proposta della Juve. La corte dell’Inter…”

Il caso Dybala continua a tenere banco tra la proposta di rinnovo della Juventus e l'interessamento dell'Inter

Alessandro De Felice

Terminata la sessione invernale di mercato, in casa Juventus resta da risolvere l'enigma legato al rinnovo di Paulo Dybala. Sulle colonne di TMW, il giornalista Tancredi Palmeri fa il punto della situazione:

"Dybala ha deciso: rifiuterà la proposta della Juventus. Troppo grande, e troppo vistosa la mancanza di rispetto che gli è stata usata. Accordarsi da gentiluomini per una somma, poi tenerlo a bagnomaria per un mese, poi ritrattare la parola data, nel frattempo sferzare pubblicamente e ripetutamente chi dovrebbe essere il proprio capitan futuro, e infine ritornare con un’altra proposta del 25% più bassa, ma persino inferiore al contratto in essere. Si tratta di una serie di sgarri che né il giocatore né il suo entourage sono disposti ad accettare.

E come se non fosse sufficiente, nel frattempo vedere anche il club rompere il porcellino, anzi polverizzarlo, per un giocatore giovanissimo, a cui viene offerto immediatamente identico contratto.

Gli occhi di Dybala sono venati d’ira per il trattamento ricevuto dalla società, ma non a sufficienza per fargli dimenticare i propri sentimenti: la Joya è crucciata dal non voler tradire il favore che il popolo juventino gli ha sempre rivolto, e per questo Paulo non ha ancora accettato la corte dell’Inter, che senza colpo ferire è pronta a rilevare in toto quella che era stata l’offerta ormai ritirata della Juventus.

Dybala non vorrebbe ferire i sentimenti dei suoi tifosi, ma a un certo punto dovrà prendere una decisione. Per questo il suo procuratore ha ricominciato a bussare alle porte inglesi, sbattute dall’argentino nell’estate 2019: si è annodato un filo di interesse con il Liverpool, e con il Manchester City. Anche se per ora non è null’altro che quello, e il resto della stagione sarà fondamentale per Dybala per crearsi una alternativa all’alto tradimento.

La Juve si sente forte e protetta dalle proprie scelte. Sente che può tirare dritta, che bene che vada Dybala non tradirà i colori, e male che vada se proprio andrà via lo farà solo per la Premier".