Palmeri: “Dybala, per ora c’è solo l’Inter. Lukaku? Quasi imbarazzante…”

Il giornalista parla del mercato dell'Inter e dei possibili colpi in entrata soprattutto in attacco

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, Tancredi Palmeri parla del mercato dell'Inter. Il giornalista analizza i possibili colpi in entrata del club nerazzurro a cominciare dal nome più gettonato, quello di Paulo Dybala. "Di nuove pretendenti ancora non ce ne sono. La preferenza è per una delle tre grandi in Liga, non si scarterebbe almeno un Tottenham da Champions, ma per ora c’è solo l’Inter, mentre il Milan deve capire se farà un mercato da campione o no. I nerazzurri però hanno chiesto il tempo per mettere a posto le buonuscite di Vidal e Alexis Sanchez, per prendere la rincorsa per la Joya, che non vorrebbe ferire gli juventini ma deve anche pensare a sé stesso".