Palmeri: “Fallimento Juventus. Disastro Allegri, il primo disonesto è lui”

Le parole del giornalista: "Abbiamo fatto le pulci all'Inter. Ma i bianconeri hanno perso 3-0 in casa col Villarreal"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Tancredi Palmeri, giornalista, ha commentato così la disfatta di ieri sera della Juventus contro il Villarreal: "Questo è il disastro di Allegri: il primo disonesto intellettuale è lui, come si è permesso ieri di dire in conferenza stampa a un giornalista. Chi ha la possibilità può ripescare il video, è stato intimidatorio e indecoroso verso un collega. In Europa si raccoglie quello che si semina".

Ennesima campagna fallimentare in Europa delle italiane?

"Non è giusto parlare in generale del disastro del calcio italiano, oggi dobbiamo sottolineare il fallimento della Juventus. Abbiamo fatto le pulci all'Inter che ha vinto 1-0 in casa del Liverpool, commentando gli errori nei cambi di Inzaghi. Ma i bianconeri hanno perso 3-0 in casa col Villarreal..."

Allegri si è lamentato dell'atteggiamento difensivo di Emery:

"Ci sta prendendo in giro, ha sempre ribadito la filosofia del corto muso. E' la legge del contrappasso, Dante Alighieri spostati. Ieri non si è visto niente in campo. Dov'è il grande stratega che guadagna 9 milioni l'anno? E' tutta colpa di Allegri. I dirigenti hanno sbagliato a sceglierlo, la squadra non è abituata a giocare. Non è possibile con questa rosa perdere 3-0 in casa con il Villarreal".