Intervenuto su Twitter, il giornalista Tancredi Palmeri ha commentato così la vittoria dell’Inter, arrivata in maniera che più netta non si può, sulla Fiorentina:

L’Inter non batteva la Fiorentina con almeno 2 gol di scarto a Firenze da 13 anni, c’era Prandelli in panchina anche quella volta. E per quanto ricordi, dallo stesso lasso di tempo non faceva una partita così in sicurezza al Franchi, campo dove è stata sistematicamente scotennata”.