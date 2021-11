Palmeri: “Inter, nonostante i terremoti estivi livello di gioco avanzato. C’è un problema”

Il giornalista ha fatto un bilancio dell'Inter di Inzaghi in questa prima parte di stagione

Il giornalista Tancredi Palmeri ha fatto un bilancio dell'Inter di Inzaghi in questa prima parte di stagione, questo il suo parere espresso a Tmw:

"Forse non ci si aspettava che il livello di gioco fosse già a questo stadio avanzato nonostante i terremoti estivi. Rimane ancora la lacuna, grossa ma comprensibile, dell'incapacità di chiudere tutte le grandi partite. In fondo l'Inter va bene, ha un ritmo accettabile per giocarsi lo scudetto: il problema è che quelle due vanno straordinariamente...".