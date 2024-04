"Con il Milan i contatti ci sono già stati, non hanno portato a nulla di concreto per divergenze di direzione, che si aggiungono al costo imponente dell’assunzione di Conte (circa 27 milioni per 3 anni) che comportano la assoluta certezza delle proprie convinzioni qualora si decidesse di intraprendere la strada. Contestualmente, il Milan da gennaio ha cominciato a tirare dritto nei risultati e l’idea di sostituire Pioli si è allontanata. Ma se non vincere l’Europa League sarebbe condonato solo in caso di eliminazione contro il Liverpool e il Bayer Leverkusen, essere eliminati dalla Roma invece peserebbe come un macigno sulla tolda scricchiolante della nave guidata da Pioli. E farsi vincere lo scudetto in faccia dall’Inter nel derby sarebbe l’ultima goccia dal peso atomico capace di fare affondare la barca".

"Certo è una politica improponibile per un club come il Milan pensare che possa essere una partita, in fondo inutile ai fini del campionato del Milan, come il derby a decidere il futuro a medio termine. Ma tant’è, a Pioli non si perdona il peccato originale dei 5 derby consecutivi persi (o bisognerebbe dire dire del derby di semifinale di Champions), e dovesse la seconda stella arrivare nella stracittadina allora verrebbe presentato un conto unico. A quel punto le strade per il Milan si aprirebbero: la volontà di Ibrahimovic è di andare su Conte, e cambiare Pioli rafforzerebbe la sua posizione a fronte della dirigenza orientata su nomi più esotici".

