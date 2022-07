Palmeri: “Inter, né Dybala né Bremer erano necessari. La discriminante…”

Il giornalista fa il punto sul mercato dell'Inter

Gianni Pampinella

Su Sport-today, Tancredi Palmeri analizza gli ultimi giorni di mercato dell'Inter. Il club nerazzurro ha visto sfumare due obiettivi: Paulo Dybala e Gleison Bremer. "Le due debacle se astratte dalla cronaca del giorno, in verità sarebbero facilmente digeribili guardando al quadro generale: per come sta l'Inter, né Dybala né Bremer erano necessari, e anche così la squadra si è più che rinforzata. La discriminante però la farà la cessione o meno di Skriniar: in verità l'interista fino al 1 settembre non può stare tranquillo, perché Zhang ha necessità di cassa ineluttabili".

"Se Skriniar rimarrà, sarà stato un mercato eccellente con gli arrivi di Lukaku, Mkhitaryan e Asllani. Altrimenti, si rischia di andare a presentare una squadra più debole di quella dell'anno scorso, e soprattutto avendo perso la possibilità di programmare il futuro. Checché faccia sapere l'Inter, non dipende da lei la permanenza di Skriniar. Se il PSG rilancerà a 70 milioni, Zhang darà mandato di accettare, così come ha dato mandato di prendere Dybala solo dopo aver allocato Alexis Sanchez e Pinamonti, e di prendere Bremer solo dopo aver incassato per Skriniar, e comunque senza andare oltre 30 milioni".

"Perché il PSG ancora non rilancia? E rilancerà mai? Per ora monitora la situazione Koundé: il difensore del Siviglia aspetta il Barcellona, che però ancora tentenna. Martedì il Chelsea è arrivato a 60 milioni, ormai prossimo ai 65 che chiedono gli andalusi per siglare la loro cessione record di sempre. Il PSG aspetta di capire quanto sarà il prezzo finale, per vedere se sia il caso di fare un'entrata in extremis o non valga nemmeno la pena manifestarsi. Poi, deciderà cosa fare, sapendo che probabilmente o su Koundé o su Skriniar, comunque 70 milioni dovrebbe sborsarli. Ma se il Chelsea riuscirà a fregare Koundé al Barça, allora a quel punto decadrebbe la prima opzione per il reprobo Kimpembé. E il PSG potrebbe decidere di lasciare Skriniar dove sta".

(sport-today.it)