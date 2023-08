Palmeri: “All’Inter il futuro è sotto sequestro. Solo Inzaghi sta tenendo su il club”

Nel suo editoriale per SportItalia, Tancredi Palmeri analizza la complicata situazione dell'Inter. Il giornalista sottolinea le condizioni con cui la dirigenza nerazzurra deve lavorare per le note difficoltà di Suning. "La questione è molto semplice sull’Inter. E’ un po’ come il gioco di Allegri alla Juventus negli ultimi due anni: ha fatto costantemente schifo, ma non è che glielo ripeti per menargliela ogni settimana povero diavolo pure lui, al massimo solo in occasione delle grandi partite. All’Inter il futuro è sotto sequestro: finché le azioni non saranno riscattate dal fondo e poi messe in palio al miglior offerente, si continuerà a vivere alla giornata, o meglio alla stagione, sperando che i risultati ti portino soldi - che peraltro non puoi spendere. Nel frattempo devi pregare che la dirigenza faccia il suo, come fatto bene l’anno scorso, e che l’allenatore vada anche oltre i limiti, come fatto straordinariamente da Simone Inzaghi".