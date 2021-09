Palmeri: “Inter, a Kiev è mancata determinazione: non ci ha creduto abbastanza”

L'analisi del giornalista Tancredi Palmeri dopo il pari a reti bianche tra lo Shakhtar Donetsk e l'Inter in Champions League

"Il coraggio che non ha avuto l’Inter. Eppure questo primo mese di stagione aveva detto tutt’altro: all’Inter poteva essere mancata cattiveria in alcuni momenti; in altri, l’ordine; ma Simone Inzaghi ha praticamente interpretato sempre ogni partita come avrebbe dovuto, anzi alla grande nelle ultime due settimane, con tre impegni tutti difficilissimi.

A Kiev invece l’Inter non si è preso il match, non ha avuto la determinazione di chi deve vincere. Insomma, quella della grande squadra che si ribella all’inerzia degli eventi. Certo, Dzeko si è mangiato di nuovo un gol come fatto all’ultimo respiro contro l’Atalanta, e Pyatov, a 37 anni portati non brillantemente, ha deciso di allineare due miracoli finali come raramente fatto nei 36 anni precedenti. Ma rimane che l’Inter in Ucraina doveva vincere, e non ci ha creduto a sufficienza".