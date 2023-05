Palmeri: “Non mi stupirebbe che l’Inter perdesse a Napoli. E contro l’Atalanta…”

Tancredi Palmeri aggiunge: "11, 12, 13 sconfitte in Serie A, ma cosa conta. Bastano per qualificarsi in Champions?"

Intervenuto sul suo profilo Twitter, Tancredi Palmeri, giornalista, si è espresso così in merito a Napoli-Inter:

"Non mi stupirei l’Inter perdesse oggi e non vincesse contro l’Atalanta. 11, 12, 13 sconfitte in Serie A, ma cosa conta. Sono sufficienti a entrare in Champions? Quello conta per il risultato minimo.

"E in più, sei in finale di Champions per la sesta volta nella storia…"