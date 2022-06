Palmeri: “Dybala e Lukaku all’Inter? Per gli interisti è Natale oppure si cela…”

L'Inter è sempre più vicina a chiudere per Dybala e Lukaku. Due colpi clamorosi per i nerazzurri: ecco il commento di Palmeri

L'Inter è sempre più vicina a chiudere per Dybala e Lukaku. Due colpi clamorosi per i nerazzurri, anche se il diktat di Zhang, confermato da Marotta, è di abbassare i costi della rosa. Tancredi Palmeri, intervenuto su Twitter, ha commentato così:

"L’Inter rischia in tipo 48 ore di chiudere Dybala-Lukaku. A me pare un successo talmente clamoroso, da non poter non celare un doppio addio seguente grosso da attutire nella gioia. O altrimenti per gli interisti Natale è arrivato a giugno"