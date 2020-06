Palmeri: “Inter costretta a scoprirsi col Napoli, ma ha dimostrato di non avere…”

Il noto giornalista Tancredi Palmeri ha presentato la sfida di ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Napoli e Inter, in programma sabato sera al San Paolo. Si riparte dallo 0-1 di San Siro, firmato da Fabian Ruiz: “Il Napoli invece può fare ancora di più la partita che più confa allo stile Gattuso, aspettare e ripartire, contro un’Inter costretta a cercare il gol, costretta a scoprirsi, ma che aveva mostrato di non avere il cambio di passo per aprire una squadra di qualità e chiusa”.