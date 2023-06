Palmeri: “Inter, attenzione a United e Real. Assalti da respingere anche per Lautaro”

"Fa gola a molti Barella, ma finché si rimane sui 60 milioni il suo futuro nerazzurro è salvo, considerando che non andrebbe via per meno di 80 milioni, anche se perderlo vorrebbe dire un trapianto di cuore. La minaccia più incombente però la pongono Manchester United e Real Madrid. Gli inglesi non hanno trovato feedback da De Gea per il rinnovo. Per la prima volta assisteremmo a una big della Premier scippata effettivamente di un big che vorrebbe trattenere. E a quel punto lo United avrebbe bisogno del pronto subito in porta, e Onana sarebbe il primo candidato. Per intenderci, rispetto al Chelsea ci sarebbe una differenza sostanziale: perché i Blues da tempo hanno manifestato il loro interesse per il camerunense, pur non andando nel concreto, e soprattutto avendo comunque già in pancia Kepa. I Red Devils invece sarebbe sguarniti di titolari, e potrebbero risolverla in un blitz".