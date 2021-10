Palmeri: “L’Inter rischia di staccarsi dalla testa: in 5 giornate affronterà…”

L'analisi del giornalista sul calendario dell'Inter: "La difficoltà maggiore è che in 5 giornate di campionato incontrerà ben 3 delle altre 6 sorelle"

Nel corso del suo editoriale per TMW, Tancredi Palmeri ha analizzato il calendario delle big di Serie A, soffermandosi anche sull'Inter: "Rischia invece di staccarsi dalla testa l’Inter: LAZIO-Sheriff-Juventus-EMPOLI-Udinese-SHERIFF-MILAN. Al di là degli impegni Champions ormai tutti capitali vista la situazione di classifica, la difficoltà maggiore è che in 5 giornate di campionato incontrerà ben 3 delle altre 6 sorelle, con inizio terribile con Lazio in trasferta e Juventus a distanza di 8 giorni, ma con in mezzo la partita europea".